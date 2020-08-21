СБУ задокументувала мільйонні привласнення державних коштів під час закупівлі товарно-матеріальних цінностей для Укрзалізниці

Служба безпеки України задокументувала багатомільйонну корупційну схему під час закупівлі товарно-матеріальних цінностей для ремонту пасажирського рухомого складу «Укрзалізниці».

За даними досудового слідства, протиправний механізм був організований менеджментом філії «Пасажирська компанія» Укрзалізниці через афілійовані комерційні структури, у тому числі з ознаками фіктивності.

Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2019-2020 років філія виділила понад 60 мільйонів гривень для закупівлі товарно-матеріальних цінностей для ремонту пасажирського рухомого складу. Переможцями тендерних торгів стали підконтрольні організаторам структури, яким Укрзалізниця перерахувала всю суму грошей.

Ініційовані СБУ експертизи засвідчили безпідставне завищення вартості продукції, що завдало збитків державі на суму майже 12 мільйонів гривень.

Наразі для документування протиправної діяльності СБУ спільно з Нацполіцією проводять у Києві та Вінниці низку обшуків у службових приміщеннях Укрзалізниці та офісах комерційних структур.

У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Операція з викриття оборудки проводилась Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України та Управлінням СБУ у Вінницькій області спільно з ГУ НП у Вінницькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Вінницької області.

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»