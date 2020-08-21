Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:45
Просмотров: 44

СБУ задокументувала мільйонні привласнення державних коштів під час закупівлі товарно-матеріальних цінностей для Укрзалізниці

СБУ задокументувала мільйонні привласнення державних коштів під час закупівлі товарно-матеріальних цінностей для Укрзалізниці

Служба безпеки України задокументувала багатомільйонну корупційну схему під час закупівлі товарно-матеріальних цінностей для ремонту пасажирського рухомого складу «Укрзалізниці».

За даними досудового слідства, протиправний механізм був організований менеджментом філії «Пасажирська компанія» Укрзалізниці через афілійовані комерційні структури, у тому числі з ознаками фіктивності.

Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2019-2020 років філія виділила понад 60 мільйонів гривень для закупівлі товарно-матеріальних цінностей для ремонту пасажирського рухомого складу. Переможцями тендерних торгів стали підконтрольні організаторам структури, яким Укрзалізниця перерахувала всю суму грошей.

Ініційовані СБУ експертизи засвідчили безпідставне завищення вартості продукції, що завдало збитків державі на суму майже 12 мільйонів гривень.

Наразі для документування протиправної діяльності СБУ спільно з Нацполіцією проводять у Києві та Вінниці низку обшуків у службових приміщеннях Укрзалізниці та офісах комерційних структур.

У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Операція з викриття оборудки проводилась Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України та Управлінням СБУ у Вінницькій області спільно з ГУ НП у Вінницькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Вінницької області.

СБУ задокументувала мільйонні привласнення державних коштів під час закупівлі товарно-матеріальних цінностей для Укрзалізниці

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харьковского прокурора будут судить за взятку в 3500 долларов (ФОТО)
Сегодня 07:36    73
СБУ підозрює керівництво одного з комунальних підприємств Дніпра у завданні багатомільйонних збитків державі
Сегодня 06:43    69
СБУ блокувала діяльність міжрегіонального центру з мінімізації податкових платежів на 12 мільйонів гривень
20.08.2020 09:43    116
В Дергачах мусорщики вступили в сговор
20.08.2020 09:00    257
СБУ спільно з британськими партнерами блокувала діяльність міжнародного хакерського угруповання
20.08.2020 08:23    97
“Російська сторона завчасно готувала фейкову версію про нібито причетність СБУ до затримання “вагнерівців”
20.08.2020 07:03    172
На реконструкцію Гімназійної набережної в Харкові виділили 18,5 мільйонів гривень (ВІДЕО)
20.08.2020 06:27    167
406 нових справ, 125 повідомлень про підозру і 50 скерованих до суду обвинувачень — результати НАБУ і САП у І півріччі 2020 року
19.08.2020 09:35    104
СБУ затримала організатора підпалу автомобіля журналістки «Радіо Свобода»
19.08.2020 09:14    141
Збитки державі майже на 4 млн грн: державний виконавець постане перед судом
19.08.2020 08:42    120
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 