СБУ закликає не поширювати російські фейки

Шановні українці!

Окрім ракет, ворог сьогодні «обстрілює» нас фейками та нісенітницями. Це – важлива частина його плану. Завдання окупантів – посилити медійний ефект від ракетних ударів і розхитати інформаційний простір України. Тож у хід ідуть різноманітні інформаційно-психологічні спецоперації (ІПСО).

Перелік тем надзвичайно широкий: від перебільшення кількості випущених ракет і наслідків уражень до чуток про евакуацію представників влади.

Зважаючи на це, закликаємо:

● Не довіряйте публікаціям ворожих чи проросійських Телеграм-каналів

● Не поширюйте неперевірені дані серед своїх друзів і знайомих

● Отримуйте інформацію виключно з офіційних джерел

● Не знімайте та не поширюйте фото та відео наслідків «прильотів»

І головне – вірте в захисників України та допомагайте їм! Ворогу не вдасться нас залякати.

Спокій і холодний розум – важлива складова нашої майбутньої перемоги.

Все буде Україна!

Джерело: https://t.me/SBUkr/5337

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