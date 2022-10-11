СБУ закликає не поширювати російські фейки
Шановні українці!
Окрім ракет, ворог сьогодні «обстрілює» нас фейками та нісенітницями. Це – важлива частина його плану. Завдання окупантів – посилити медійний ефект від ракетних ударів і розхитати інформаційний простір України. Тож у хід ідуть різноманітні інформаційно-психологічні спецоперації (ІПСО).
Перелік тем надзвичайно широкий: від перебільшення кількості випущених ракет і наслідків уражень до чуток про евакуацію представників влади.
Зважаючи на це, закликаємо:
● Не довіряйте публікаціям ворожих чи проросійських Телеграм-каналів
● Не поширюйте неперевірені дані серед своїх друзів і знайомих
● Отримуйте інформацію виключно з офіційних джерел
● Не знімайте та не поширюйте фото та відео наслідків «прильотів»
І головне – вірте в захисників України та допомагайте їм! Ворогу не вдасться нас залякати.
Спокій і холодний розум – важлива складова нашої майбутньої перемоги.
Все буде Україна!
Джерело: https://t.me/SBUkr/5337