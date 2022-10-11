Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:17
Просмотров: 93

СБУ закликає не поширювати російські фейки

СБУ закликає не поширювати російські фейки

Шановні українці!

Окрім ракет, ворог сьогодні «обстрілює» нас фейками та нісенітницями. Це – важлива частина його плану. Завдання окупантів – посилити медійний ефект від ракетних ударів і розхитати інформаційний простір України. Тож у хід ідуть різноманітні інформаційно-психологічні спецоперації (ІПСО).

Перелік тем надзвичайно широкий: від перебільшення кількості випущених ракет і наслідків уражень до чуток про евакуацію представників влади.

Зважаючи на це, закликаємо:

● Не довіряйте публікаціям ворожих чи проросійських Телеграм-каналів

● Не поширюйте неперевірені дані серед своїх друзів і знайомих

● Отримуйте інформацію виключно з офіційних джерел

● Не знімайте та не поширюйте фото та відео наслідків «прильотів»

І головне – вірте в захисників України та допомагайте їм! Ворогу не вдасться нас залякати.

Спокій і холодний розум – важлива складова нашої майбутньої перемоги.

Все буде Україна!

Джерело: https://t.me/SBUkr/5337

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Ракетні удари по українській столиці та інфраструктурі, росіяни планували ще з початку жовтня - ГУР
Сегодня 07:49    12
Новина зі США. Понеділок, 10 жовтня 2022. Два офіційні повідомлення прес-служби Білого Дому
Сегодня 07:44    27
Під час зустрічі лідерів G7 Україна ініціюватиме питання визнання російської федерації країною-спонсором тероризму
Сегодня 07:39    33
путин боится военного переворота: нацгвардия в Москве в полной боеспособности, - The Mirror
Сегодня 07:30    37
Россия за полдня выпустила по Украине ракет на $400-700 млн, — Forbes
Сегодня 07:21    50
Оперативна інформація станом на 06.00 11.10.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:17    62
Красный Крест Украины опроверг информацию, что организация якобы приостановила деятельность на территории Украины
Сегодня 07:12    46
К чему готовится Польша?!
Сегодня 07:03    87
10 хороших новин 10 жовтня
Сегодня 06:53    78
В СБУ подтвердили, что Медведев объявлен в розыск
Сегодня 06:44    88
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 