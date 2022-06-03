Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:44
Просмотров: 121

СБУ запобігла серії кібератак на органи влади і передала до суду справу щодо поплічниці шарія

СБУ запобігла серії кібератак на органи влади і передала до суду справу щодо поплічниці шарія

Із останніх спецоперацій СБУ для протидії ворогу у кібер- та інформпросторі, зокрема такі:

● У Полтавській області:

Співробітники СБУ знешкодили хакерське угруповання, яке працювало в інтересах спецслужб рф.

● У Вінниці:

Слідчі СБУ завершили досудове розслідування щодо поплічниці шарія, яка підтримувала агресію рф та виправдовувала злочини окупантів.

● У Києві:

Затримано російського інтернет-агента, який закликав до захоплення влади в Україні.

● На Донеччині:

Співробітники СБУ викрили проросійського блогера, який агітував громадян допомагати агресору.

● У Рівненській області:

За матеріалами СБУ до суду направлено обвинувальний акт щодо колишньої працівниці одного зі стратегічно важливих об’єктів регіону, яка поширювала кремлівську дезінформацію.

● На Черкащині:

Кіберфахівці СБУ блокували діяльність трьох ворожих пропагандистів.

Источник: https://t.me/SBUkr/4367

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Впервые США признали, что американские военные проводят "наступательные хакерские операции" в поддержку Украины
Сегодня 09:29    21
Вашингтон и Киев могут поздравить себя с серьезной международной победой: ОПЕК потопил российскую нефть!
Сегодня 09:18    51
росія хоче провести "референдум" на Запоріжжя та перенести "столицю" до Мелітополя
Сегодня 09:07    49
Литовці за кілька днів зібрали гроші на Байрактар для України (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 08:57    66
Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 261 дитина
Сегодня 08:48    63
Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 3 червня 2022 року
Сегодня 08:46    92
Понад 40 бойових кораблів РФ розгорнули навчання в Тихому океані
Сегодня 08:39    81
Росія воює як у Середньовіччі – представник США в ОБСЄ
Сегодня 08:28    91
Сегодня ровно 100 дней с начала полномасштабного вторжения русни
Сегодня 08:17    90
Українці "ЗА" зброю для особистого захисту (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 08:02    99
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 