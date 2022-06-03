СБУ запобігла серії кібератак на органи влади і передала до суду справу щодо поплічниці шарія

Із останніх спецоперацій СБУ для протидії ворогу у кібер- та інформпросторі, зокрема такі:

● У Полтавській області:

Співробітники СБУ знешкодили хакерське угруповання, яке працювало в інтересах спецслужб рф.

● У Вінниці:

Слідчі СБУ завершили досудове розслідування щодо поплічниці шарія, яка підтримувала агресію рф та виправдовувала злочини окупантів.

● У Києві:

Затримано російського інтернет-агента, який закликав до захоплення влади в Україні.

● На Донеччині:

Співробітники СБУ викрили проросійського блогера, який агітував громадян допомагати агресору.

● У Рівненській області:

За матеріалами СБУ до суду направлено обвинувальний акт щодо колишньої працівниці одного зі стратегічно важливих об’єктів регіону, яка поширювала кремлівську дезінформацію.

● На Черкащині:

Кіберфахівці СБУ блокували діяльність трьох ворожих пропагандистів.

Источник: https://t.me/SBUkr/4367

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