СБУ запобігла серії кібератак на органи влади і передала до суду справу щодо поплічниці шарія
Із останніх спецоперацій СБУ для протидії ворогу у кібер- та інформпросторі, зокрема такі:
● У Полтавській області:
Співробітники СБУ знешкодили хакерське угруповання, яке працювало в інтересах спецслужб рф.
● У Вінниці:
Слідчі СБУ завершили досудове розслідування щодо поплічниці шарія, яка підтримувала агресію рф та виправдовувала злочини окупантів.
● У Києві:
Затримано російського інтернет-агента, який закликав до захоплення влади в Україні.
● На Донеччині:
Співробітники СБУ викрили проросійського блогера, який агітував громадян допомагати агресору.
● У Рівненській області:
За матеріалами СБУ до суду направлено обвинувальний акт щодо колишньої працівниці одного зі стратегічно важливих об’єктів регіону, яка поширювала кремлівську дезінформацію.
● На Черкащині:
Кіберфахівці СБУ блокували діяльність трьох ворожих пропагандистів.
Источник: https://t.me/SBUkr/4367