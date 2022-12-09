Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:37
Просмотров: 114

СБУ затримала «кадровичку мвд рф» на Херсонщині, яка вербувала громадян до лав окупантів

СБУ затримала «кадровичку мвд рф» на Херсонщині, яка вербувала громадян до лав окупантів

Служба безпеки викрила ще трьох поплічників ворога в результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.

Під час захоплення міста вони добровільно вступили до створеного окупантами «главного управления мвд Херсонской области».

Серед них – керівниця одного з «кадрових» підрозділів псевдооргану. Саме ця особа розгорнула широку агітаційну кампанію щодо залучення місцевих жителів до співпраці з агресором.

При цьому вона особисто підшукувала «однодумців», яким пропонувала приєднатися до лав окупаційного органу.

Після звільнення обласного центру колаборантка намагалася переховуватись.

Втім, не довго. Співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і зараз вона знаходиться під вартою.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України.

Ще двома ворожими поплічницями виявились колишні працівниці місцевих банків. Після захоплення міста вони перейшли на бік агресора.

За це їх призначили «инспектором отдела кадров гу мвд рф Херсонской области» і «специалистом федеральной миграционной службы мвд рф Херсонской области».

За декілька днів до звільнення міста вони втекли до тимчасового окупованих районів півдня України.

Стосовно них зібрані беззаперечні докази колабораційної діяльності. Обвинувальні акти направлено до суду.

Тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники Головного слідчого управління і Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Служби безпеки спільно з підрозділами СБУ в АР Крим, Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/6163

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Новости из США. Четверг, 8 декабря 2022
Сегодня 10:24    62
9 грудня 1917 року у Бахчисараї відкрився Перший Курултай кримськотатарського народу
Сегодня 10:12    68
Енгельс. Розгорнуто
Сегодня 10:01    99
Брехали, що росія окупувала половину України
Сегодня 09:50    112
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.12 орієнтовно
Сегодня 09:45    83
Колишня канцлерка Німеччини Меркель кається за свою дружбу з путіним
Сегодня 09:38    113
Пірамідки Суровікіна і Пригожина, на які пішли шалені мільйони, розсипаються ще до зустрічі з нашими танками
Сегодня 09:26    122
НАБУ і САП скерували до суду справу стосовно керівника підрозділу злочинної організації експрезидента-втікача
Сегодня 09:14    104
Ми ніколи не забудемо страшних розповідей про Голодомори та сталінські репресії
Сегодня 09:05    95
Toyota звільнить весь персонал російського заводу і законсервує його
Сегодня 09:02    110
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 