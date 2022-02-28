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СБУ, Збройні Сили та інші військові підрозділи продовжують знищувати ворога по всій Україні

СБУ, Збройні Сили та інші військові підрозділи продовжують знищувати ворога по всій Україні

Співробітники спецслужби виконують бойові завдання з іншими військовими підрозділами, а також займаються своєю "класичною" контррозвідувальною роботою.

Ось лише частина контррозвідувальних операцій СБУ за останній час:

У Маріуполі:

затримано групу російських розвідників. До її складу входило троє осіб. Встановлено, що вони збирали розвіддані щодо дислокації та переміщення українських військ на території регіону.

Отриману інформацію планували передати своїм кураторам через закриті канали зв'язку.

Під час обшуку у зловмисників виявлено:

▪️ 8 ноутбуків,

▪️ флеш-носії,

▪️ жорсткі диски із доказами розвідувально-підривної діяльності.

У ході слідчо-оперативних дій співробітники СБУ отримали важливу інформацію, яку буде використано для знищення загарбників.

У Миколаївській області:

знешкоджено ворожу диверсійно-розвідувальну групу РФ. Загарбники намагалися пробитися до стратегічних об’єктів держави на півдні України.

Раніше, на території регіону було ліквідовано ще 15 російських ДРГ.

У Вінниці:

затримали диверсанта воєнної розвідки РФ, який ставив мітки для ворожих прицільних обстрілів та ракетно-бомбових ударів.

Він маскувався під "звичайного перехожого". При цьому, мав спеціальне спорядження та автоматичну зброю.

На Прикарпатті:

затримано інформатора російських спецслужб. За даними СБУ, він збирав інформацію щодо переміщення української військової техніки в регіоні.

Зловмисника затримали поблизу одного з військових об’єктів, по якому загарбники здійснили ракетний обстріл у перший день війни.

Крім того, по всій території нашої держави тривають комплексні заходи з відпрацювання звернень громадян щодо підозрілих осіб, виявлення і ліквідації ворожих міток, а також контрдиверсіна робота в інформаційній та кіберсферах.

Ми працюємо 24/7!

Разом переможемо!

#ЗупинимоОкупантів

#stoprussia

#СТОЇМО

Інформація про роботу Служби безпеки України також доступна на офіційному Telegram-каналі: bit.ly/3J1vsrK

Источник: facebook.com / Служба безпеки України

СБУ, Збройні Сили та інші військові підрозділи продовжують знищувати ворога по всій Україні

СБУ, Збройні Сили та інші військові підрозділи продовжують знищувати ворога по всій Україні

СБУ, Збройні Сили та інші військові підрозділи продовжують знищувати ворога по всій Україні

Новости портала «Весь Харьков»

СБУ, Збройні Сили та інші військові підрозділи продовжують знищувати ворога по всій Україні

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