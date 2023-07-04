Линия фронта может обвалиться через неделю, месяц или полтора. Далее будет стремительное продвижение Украины, — Подоляк

Подоляк явно язвит, когда называет такие разные периоды.

А "период" прорыва в общем-то понятен.

Вчера была опубликована информацию о том, что фактически ВСУ выполнили 2/5 (40%) необходимой подготовительной работы. (https://allkharkov.ua/news/pro/i-tyt-priehal-berns.html)

При этом нельзя экстраполировать цифры, банально перемножая показатели.

60% не представляют собой помноженное на 1,5 время на проведение летних наступательных операций.

Первые успехи произойдут в преддверии саммита: того требует внешнеполитическая обстановка, но общий замысел станет понятен через ~5 недель.

Если Кремль не начнет активно перебрасывать новые партии войск и параллельно выстраивать новую линию обороны, то 5 недель будет достаточно , чтобы завершить кромсание систем обороны РФ.

При этом Москва обязана проводить наступательные операции с целью подавления наступательного потенциала ВСУ, причем на смежных, а не на основных направлениях , тем самым разрывая "ударные кулаки" на более мелкие ударные единицы.

В таком случае РФ теряет больше ресурсов, но сильнее замедляет ВСУ.

С другой стороны , именно такое "истощение" приведет к тому, что личный состав у РФ будет усыхать чуть быстрее нынешних показателей.

При этом важно понимать , что Киев по-прежнему использует ~25% наступательного потенциала для разрушения систем обороны, хотя данная задача и является самой сложной в рамках наступления.

По большому счету, глобальное наступление будет значительно меньше по времени, чем этап подготовки к нему, который проходит непосредственно сейчас.

Вообще происходящее напоминает "счётчик": Россия неминуемо катится к военному поражению, фактически не имея шансов изменить ситуацию.

Все, что Россия способна сделать сейчас , - это максимально тянуть время с надеждой на то, что западные партнёры в какой-то момент решат "отойти в сторону", устав от войны.

Хотя "усталость" - спорное понятие: США как главный донор инвестируют около 0,2% собственного ВВП в войну, параллельно получая сверхприбыль в несколько раз перекрывающую всю военную помощь.

Кремль полагает, что Вашингтон устанет от денег? Кремль скорее полагает, что Вашингтон уйдет в спячку в период президентских выборов, но обстановка пока вполне удачная - нынешняя "битва кандидатов" выглядит как повторный матч Байдена-Трампа, который опять выиграет Байден, а это значит , что фактически даже "пауза" не будет нужна: США будут ехать по тем же рельсам, что ехали с 2022 года.

Интересно , что РФ в защиту кинула самые боеспособные формирования (за исключением "Вагнера", который показательно выведен из войны), поэтому после прорыва обороны Украина сможет достаточно долгое время полностью управлять фронтом.

Точкой глобального успеха будет огневой контроль над Крымом. И он ближе, чем кажется.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7958

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