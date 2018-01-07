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СЦКК: главари боевиков продолжают ограничивать деятельность СММ ОБСЕ

Украинская сторона СЦКК информирует, что с начала 2018 года СММ ОБСЕ продолжает фиксировать случаи угроз, ограничения доступа к военным объектам и свободы передвижения своих патрулей на временно неподконтрольной правительству Украины территории.

"В то же время, популисты из ОРДЛО имитируют бурную деятельность, выдав за последние 6 месяцев уже второй «приказ» о запрете необоснованного ограничения свободы передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ. После издания предыдущего «приказа» в конце августа 2017 года количество указанных ограничений не только не уменьшилось, а даже увеличилось. Так, к примеру, за первый же месяц его «действия» СММ ОБСЕ зафиксировала 46 случаев таких нарушений", - сообщили в СЦКК.

Источник: sprotyv.info

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