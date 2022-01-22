Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:33
Просмотров: 108

СЦКК виявила військову техніку окупантів, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей. КАРТА

СЦКК виявила військову техніку окупантів, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей. КАРТА

Протягом доби 20 січня додатково виявлено та зафіксовано розміщення на окупованій території ОРДЛО 101 одиниці військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей. Про це повідомляє Українська сторона СЦКК.

Зокрема в зоні дій так званого «1 армійського корпусу» (бойовики «ДНР»), всього розміщено озброєння та військової техніки 13 одиниць, з них:

— з порушенням лінії відведення в районі БОЙКІВСЬКЕ (67 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (1 одиниця);

— з порушенням районів зберігання в районі ТЕРНОВЕ (57 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (10 одиниць);

— військова присутність в зоні безпеки в районі БОЙКІВСЬКЕ (67 км від лінії зіткнення) – ББМ (2 одиниці).

В зоні дій так званого «2 армійського корпусу» (бойовики «ЛНР»), всього розміщено озброєння та військової техніки 88 одиниць, з них:

— з порушенням лінії відведення в районі БЕРЕГОВЕ (23 км від лінії зіткнення) – міномет (1 одиниця);

— з порушенням районів зберігання в районі МИРНЕ (28 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (14 одиниць); самохідні гаубиці

(10 одиниць); буксирувана артилерія невстановленого типу (12 одиниць);

— військова присутність в зоні безпеки в районі МИРНЕ (28 км від лінії зіткнення) – ББМ (51 одиниця).

2

Робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях супроводжувалась перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації.

Зокрема, в районі КОРСУНЬ озброєний представник збройних формувань не пропустив патруль СММ далі на схід.

Зафіксоване порушення з боку ЗФ РФ свідчать про систематичне створення ними передумов для подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення. А також про намагання приховати свою злочинну діяльність від міжнародних спостерігачів.

СЦКК виявила військову техніку окупантів, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей. КАРТА

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: война, ордло

Читайте ещё:

На тлі агресії Кремля: у США підготували законопроєкт про лендліз для України
Сегодня 09:21    1
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    156
В ОРДО озвучили «хитрую» схему создания повода для вторжения российских войск в Украину
21.01.2022 09:15    689
Захід має реагувати, інакше "буде багато крові і біженців" - Резніков про загрозу вторгнення
21.01.2022 07:53    277
Бойцам территориальной обороны разрешили применять охотничье оружие
21.01.2022 07:35    246
СБУ викрила членів «Луганського округу донських козаків», які брали участь у бойових діях проти сил АТО
21.01.2022 07:00    230
США дозволили країнам Балтії передати зброю для України
21.01.2022 06:09    187
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
21.01.2022 00:01    222
ДАП. Пам’ятатимемо вічно
20.01.2022 15:08    267
Бойовик, затриманий прикордонниками, проведе 8 років за ґратами
20.01.2022 10:08    283
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 