СЦКК виявила військову техніку окупантів, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей. КАРТА

Протягом доби 20 січня додатково виявлено та зафіксовано розміщення на окупованій території ОРДЛО 101 одиниці військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей. Про це повідомляє Українська сторона СЦКК.

Зокрема в зоні дій так званого «1 армійського корпусу» (бойовики «ДНР»), всього розміщено озброєння та військової техніки 13 одиниць, з них:

— з порушенням лінії відведення в районі БОЙКІВСЬКЕ (67 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (1 одиниця);

— з порушенням районів зберігання в районі ТЕРНОВЕ (57 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (10 одиниць);

— військова присутність в зоні безпеки в районі БОЙКІВСЬКЕ (67 км від лінії зіткнення) – ББМ (2 одиниці).

В зоні дій так званого «2 армійського корпусу» (бойовики «ЛНР»), всього розміщено озброєння та військової техніки 88 одиниць, з них:

— з порушенням лінії відведення в районі БЕРЕГОВЕ (23 км від лінії зіткнення) – міномет (1 одиниця);

— з порушенням районів зберігання в районі МИРНЕ (28 км від лінії зіткнення) – танки невстановленого типу (14 одиниць); самохідні гаубиці

(10 одиниць); буксирувана артилерія невстановленого типу (12 одиниць);

— військова присутність в зоні безпеки в районі МИРНЕ (28 км від лінії зіткнення) – ББМ (51 одиниця).

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Робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях супроводжувалась перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації.

Зокрема, в районі КОРСУНЬ озброєний представник збройних формувань не пропустив патруль СММ далі на схід.

Зафіксоване порушення з боку ЗФ РФ свідчать про систематичне створення ними передумов для подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення. А також про намагання приховати свою злочинну діяльність від міжнародних спостерігачів.

Источник: sprotyv.info

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