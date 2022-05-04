Сдал россиянам бойцов АТО: старосту села в Харьковской области подозревают в госизмене

Старосту одного из сел в Харьковской области подозревают в госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным следствия, двое жителей временно оккупированного с. Волохов Яр Чугуевского района оказывают помощь военным РФ в проведении подрывной деятельности против Украины.

Установлено, что староста Волохово-Ярского старостинского округа и жительница с. Волохов Яр передают представителям страны-агрессора данные о лицах, участвовавших в АТО/ООС, местных жителях с активной проукраинской позицией.

Кроме того, указанные лица агитируют местное население сотрудничать оккупантам, а также снабжают войска РФ продуктами, жилыми помещениями, спецтехникой и материалами для строительства.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно уведомлено о подозрении двум лицам по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 КК Украины).

Досудебное расследование проводят следователи Управления СБУ в Харьковской области.

Источник: sq.com.ua

Автор: Гололобова Мадина

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