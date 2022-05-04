Сдал россиянам бойцов АТО: старосту села в Харьковской области подозревают в госизмене
Старосту одного из сел в Харьковской области подозревают в госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
По данным следствия, двое жителей временно оккупированного с. Волохов Яр Чугуевского района оказывают помощь военным РФ в проведении подрывной деятельности против Украины.
Установлено, что староста Волохово-Ярского старостинского округа и жительница с. Волохов Яр передают представителям страны-агрессора данные о лицах, участвовавших в АТО/ООС, местных жителях с активной проукраинской позицией.
Кроме того, указанные лица агитируют местное население сотрудничать оккупантам, а также снабжают войска РФ продуктами, жилыми помещениями, спецтехникой и материалами для строительства.
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно уведомлено о подозрении двум лицам по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 КК Украины).
Досудебное расследование проводят следователи Управления СБУ в Харьковской области.
Источник: sq.com.ua
Автор: Гололобова Мадина