Седина в бороду... Что мы об этом знаем?

«29-летняя подруга 83-летнего Аль Пачино Нур Альфалла ждет ребенка»:«Крестный отец» увел девушку, которая младше его на 54 года, у другой пожилой легенды - 79-летнего Мика Джаггера.

«83-летний Аль-Пачино собирается стать отцом в четвертый раз: оказалось, его 29-летняя девушка Нур Альфалла ждет от него первенца. Она уже на восьмом месяце беременности, подтвердили представители звезды «Крестного отца». Ранее Альфалла встречались с 79-летним солистом Rolling Stones Миком Джаггером. Старшая дочь Аль-Пачино Джули Мари родилась в 1989 году. Он также отец 22-летних близнецов, сына Антона Джеймса и дочери Оливии Роуз. Новости о детях лауреата Оскара последовали за сообщением о его 79-летнем современнике Роберте Де Ниро, у который недавно родился седьмой ребенок»

Джерело: https://t.me/vekha/66326

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