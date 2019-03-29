Седлецька не змогла отримати через суд рішення про дозвіл на “прослушку"
Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні позову редактора програми журналістських розслідувань "Схеми" Наталії Седлецької до керівника апарату Печерського райсуду Києва.
Відповідна інформація оприлюднена на сайті суду.
“Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши по суті адміністративну справу за позовом Наталії Седлецької до керівника апарату Печерського районного суду міста Києва щодо ненадання їй копії судового рішення, ухвалив – у задоволенні позовних вимог відмовити повністю”, - йдеться в повідомленні.
Суд зазначив, що позивач реалізувала своє право на доступ до судового рішення ще 03.09.2018, коли ознайомилась з його текстом у ЄДРСР, та оскаржила його в апеляційному порядку. Таким чином суд не бачить підстав для відновлення вже реалізованого права позивача.
Як повідомляв Укрінформ, Печерський районний суд Києва надав Генеральній прокуратурі доступ до інформації з телефону Наталії Седлецької за 17 місяців. У постанові суду, зокрема, йдеться про надання доступу слідства до дзвінків і смс-повідомлень журналістки в період з липня 2016 року по листопад 2017 року і до даних про місцезнаходження її телефону упродовж 17 місяців.
Згодом Європейський суд з прав людини зобов'язав українську владу утриматися від доступу до будь-яких даних з телефону Седлецької на період з 18 вересня до 18 жовтня 2018 року.
Источник: ukrinform.ua