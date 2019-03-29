Седлецька не змогла отримати через суд рішення про дозвіл на “прослушку"

Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні позову редактора програми журналістських розслідувань "Схеми" Наталії Седлецької до керівника апарату Печерського райсуду Києва.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті суду.

​“Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши по суті адміністративну справу за позовом Наталії Седлецької до керівника апарату Печерського районного суду міста Києва щодо ненадання їй копії судового рішення, ухвалив – у задоволенні позовних вимог відмовити повністю”, - йдеться в повідомленні.

Суд зазначив, що позивач реалізувала своє право на доступ до судового рішення ще 03.09.2018, коли ознайомилась з його текстом у ЄДРСР, та оскаржила його в апеляційному порядку. Таким чином суд не бачить підстав для відновлення вже реалізованого права позивача.

Як повідомляв Укрінформ, Печерський районний суд Києва надав Генеральній прокуратурі доступ до інформації з телефону Наталії Седлецької за 17 місяців. У постанові суду, зокрема, йдеться про надання доступу слідства до дзвінків і смс-повідомлень журналістки в період з липня 2016 року по листопад 2017 року і до даних про місцезнаходження її телефону упродовж 17 місяців.

Згодом Європейський суд з прав людини зобов'язав українську владу утриматися від доступу до будь-яких даних з телефону Седлецької на період з 18 вересня до 18 жовтня 2018 року.

Источник: ukrinform.ua

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