Сегодня агрессор ударил крылатыми ракетами по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску

Этот удар русские нанесли с двумя целями.



Первая – агрессор судорожно пытается понять, с каких же именно аэродромов сейчас действует наша авиация, поэтому русские пытаються «пропахать» все более-менее исправные взлетно-посадочные полосы.



Вторая цель – Кремль пытается продемонстрировать Лукашенко, что РФ якобы еще не растеряла свой военный потенциал, поэтому Беларуси якобы стоит вступить в войну против Украины.



Аэродромы в Ивано-Франковске и Луцке до войны были как раз задействованы для того, чтобы прикрывать небо Украины от возможной атаки со стороны Беларуси. И теперь Путин явно «вешает лапшу на уши» Лукашенко, что мол путь открыт, можно выступать. В сторону Ровно и Луцка.



Предупреждаем Лукашенко сразу – если беларусская армия таки решится пойти в атаку против Украины, то буквально в течении нескольких дней прекратит свое существование.



На западе нашей страны собрана достаточно мощная группировка войск, с реактивной артиллерией, тактическими ракетами и армейской авиацией. И она готова нанести поражение войскам Лукашенко, если это будет нужно.

Источник: https://t.me/s/hueviykharkov

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