Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:12
Просмотров: 162

Сегодня агрессор ударил крылатыми ракетами по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску

Этот удар русские нанесли с двумя целями.

Первая – агрессор судорожно пытается понять, с каких же именно аэродромов сейчас действует наша авиация, поэтому русские пытаються «пропахать» все более-менее исправные взлетно-посадочные полосы.

Вторая цель – Кремль пытается продемонстрировать Лукашенко, что РФ якобы еще не растеряла свой военный потенциал, поэтому Беларуси якобы стоит вступить в войну против Украины.

Аэродромы в Ивано-Франковске и Луцке до войны были как раз задействованы для того, чтобы прикрывать небо Украины от возможной атаки со стороны Беларуси. И теперь Путин явно «вешает лапшу на уши» Лукашенко, что мол путь открыт, можно выступать. В сторону Ровно и Луцка.

Предупреждаем Лукашенко сразу – если беларусская армия таки решится пойти в атаку против Украины, то буквально в течении нескольких дней прекратит свое существование.

На западе нашей страны собрана достаточно мощная группировка войск, с реактивной артиллерией, тактическими ракетами и армейской авиацией. И она готова нанести поражение войскам Лукашенко, если это будет нужно.

Источник: https://t.me/s/hueviykharkov

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Пятихатках разрушена котельная, восстановить ее в краткие сроки не получится — Терехов
Сегодня 12:25    124
Российские войска продолжают попытки окружить Харьков с севера
Сегодня 11:16    384
Українці можуть отримати соціальні виплати попри бої в місті, - Центр при РНБО
Сегодня 11:10    172
Facebook тимчасово дозволив закликати до насильства проти військових РФ чи до смерті Путіна – Reuters
Сегодня 10:55    149
Снова обстрелян Харьковский физико-технический институт в Пятихатках
Сегодня 10:40    183
Заградотряды РФ: под Киевом стоят кадыровцы, которые не дают отступать россиянам
Сегодня 10:25    235
Текст рішення саміту ЄС щодо агресії РФ та заявки України на вступ до Євросоюзу
Сегодня 09:56    202
С начала войны в Харькове разрушено или повреждено почти 400 домов
Сегодня 09:19    201
Евакуаційні потяги з Харкова на 11 березня:
Сегодня 08:47    244
Главное за ночь
Сегодня 08:45    525
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 