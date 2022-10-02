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Вчера в Буркина-Фасо военные свергли президента, который... (СПИСОК)

Вчера в Буркина-Фасо военные свергли президента, который... (СПИСОК)

Вчера в Буркина-Фасо военные свергли президента, который пришел к власти после военного переворота в январе 2022 года, который пришел к власти в результате военного переворота 2015 года, который пришел к власти в результате военного переворота 2014 года, который пришел к власте в результате переворота 1997 года, который пришел к власте в результате военного переворота , который пришел к власте в результате военного переворота 1987 года, который пришел к власте в результате военного переворота 1983 года, который пришел к власте в результате военного переворота 1982 года, который пришел к власте в результате военного переворота 1980 года, который пришел к власте в результате военного переворота, который пришел к власте в результате военного переворота 1977 года, который пришел к власте в результате военного переворота 1974 года, который пришел к власте в результате военного переворота 1970 года, который пришел к власте в результате военного переворота 1966 года, который пришел к власте в результате военного переворота 1959 года, который пришел к власте в результате избавления от французской колониальной зависимости в 1958 году.

С - означает "Стабильность".

Россия, хватит заниматся ерундой! Бери пример с Верхней Вольты!

Джерело: https://t.me/shipilovnews/918

Новости портала «Весь Харьков»

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