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Сегодня в жилых домах Харькова планируют масштабные отключения тепла

Сегодня в жилых домах Харькова планируют масштабные отключения тепла

2 февраля с 10:00 до 22:00 отключат отопление и горячую воду в части Московского и Киевского районов.

Об этом сообщили в пресс-службе КП «Харьковские тепловые сети». http://www.hts.kharkov.ua/hotwateroff.php#start

Из-за проведения ремонтных работ в Московском районе по ул. Гвардейцев Широнинцев, 53, 43, 27-29 завтра, 2 февраля 2021 года, с 10:00 до 22:00 выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-51 с отключением отопления и горячего водоснабжения в 168 жилых домах, 8 детских комбинатах, 7 школах и 52 ведомствах, расположенных на участке, ограниченном ул. Гв. Широнинцев, ул. В. Стуса, ул. Писемского, пр. Юбилейным, ул. Валентиновской, ул. В. Зубенко, ул. Ак. Павлова, ул. Героев Труда.

По той же причине и в то же время в Киевском районе выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-29 с отключением отопления и горячего водоснабжения в 49 жилых домах, 4 детских комбинатах и 3 ведомствах, расположенных на участке, ограниченном ул. Валентиновской, ул. Барабашова, ул. В. Зубенко, ул. Ак. Павлова, ул. Героев Труда.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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