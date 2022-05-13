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Сегодня Великобритания ввела санкции против людей, связаных с Путиным родственными связями

Сегодня Великобритания ввела санкции против людей, связаных с Путиным родственными связями

Сегодня Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой и еще 11 россиян, связанных с Владимиром Путиным. Подозреваем, что для большинства читателей фамилии в списке мало что говорят. Между тем, этот список будет даже интереснее перечня привычных фамилий пропагандистов, чиновников и силовиков.

Почти все люди в нем связаны с Путиным родственными связями. Почти за каждой фамилией стоит диковатая история семейных и денежных отношений.

Чего стоит хотя бы бывшая жена Путина, превратившаяся в Людмилу Очеретную. После развода с российским президентом ее выдали замуж за Артура Очеретного, молодого карьериста-предпринимателя, организовывавшего для ближнего круга Путина праздники, концерты и шоу-программы. Очеретному предложили «оказывать Людмиле Путиной психологическую поддержку из-за трудного развода». В обмен на услуги, он получил доступ к госзаказам на производство учебной литературы и к средствам, идущим на развитие образования в России.

Или Роман Путин — двоюродный племянник Владимира Путина, которого вся семья просила пристроить к делу, а он умудрялся провалить даже самые простые задачи. В результате с ним пришлось проводить воспитательную беседу, чтобы он не пытался проявлять инициативу на тех работах, куда его определяют, а просто сидел, получал зарплату и бонусы и подписывал приносимые документы без лишних вопросов.

Роман попытался, без согласования с дядюшкой, пойти в политику и купил себе место председателя старой партии «Народ против коррупции» в 2020 году. Вложения окупил быстро, продав членство в политсовете нескольким региональным предпринимателям, которые бодались с местными властями. Одно место обходилось в 50 млн рублей.

Роман обещал помощь и поддержку «семьи президента», скорое избрание в Госдуму и прочие золотые горы.

О торговле партбилетами было доложено дяде, Рома получил очередной нагоняй, а партию закрыли по формальному поводу. Деньги предпринимателям никто возвращать и не подумал. Чтобы Рому просто не убили суровые российские регионалы, отдавшие совокупно более 400 млн за членство в мертвой партии, ему разрешили создать новую: «Россия без коррупции». Туда быстро приняли обиженных и разъяренных предпринимателей.

Почти по каждому фигуранту списка можно рассказать много вот таких нелепых и странных историй, наглядно иллюстрирующих, кто сегодня считается российской «элитой».

Источник: https://t.me/Sharpreview/13846 ©️Volya

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