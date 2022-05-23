Сегодня 08:06
Просмотров: 37
Сегодня Укрпочта запускает в продажу марку «Русский военный корабль... Всё!»
Ее первый экземпляр с 14:00 можно будет приобрести в 1,5 тыс. отделениях почты.
Об этом сообщил генеральный директор компании Укрпочты Игорь Смелянский в эфире телемарафона:
«Завтрашний день выбран не случайно, потому что именно завтра в Украине будут отмечать День морской пехоты. Кроме того, завтра ровно 40 дней, как утонул крейсер "Москва". Поэтому, нам показалось, что это очень символично, так отметить»
Марку выпустят тиражом 5 млн. штук. В первую неделю в отделения почты доставят 1 млн штук, потом будут доставлять и остальные.
Также откроется 5 интернет - площадок, где можно будет приобрести марку.
Источник: https://t.me/u_now/50130
Темы: война, пропаганда, россия, Украина