Сегодня Укрпочта запускает в продажу марку «Русский военный корабль... Всё!»

Ее первый экземпляр с 14:00 можно будет приобрести в 1,5 тыс. отделениях почты.

Об этом сообщил генеральный директор компании Укрпочты Игорь Смелянский в эфире телемарафона:

«Завтрашний день выбран не случайно, потому что именно завтра в Украине будут отмечать День морской пехоты. Кроме того, завтра ровно 40 дней, как утонул крейсер "Москва". Поэтому, нам показалось, что это очень символично, так отметить»

Марку выпустят тиражом 5 млн. штук. В первую неделю в отделения почты доставят 1 млн штук, потом будут доставлять и остальные.

Также откроется 5 интернет - площадок, где можно будет приобрести марку.

Источник: https://t.me/u_now/50130

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