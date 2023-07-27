Село Ізюмське на Харківщині зазнало авіаудару, щонайменше 9 населених пунктів перебували під артобстрілами

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 27 липня. 519 доба війни.

Протягом доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 2 ракети «Калібр» по портовій інфраструктурі Одещини та 8 ударних дронів типу «Shahed». В результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил усі 8 «шахедів» було знищено. Загалом, ворог завдав 27 авіаційних ударів та здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань і пошкоджень зазнала портова інфраструктура на півдні України та житлові будинки.

Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Стара Гута, Іскрисківщина, Волфине, Біловоди, Покровка Сумської області та Гур’їв Козачок, Уди, Бочкове, Мала Вовча, Нестерне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ізюмського Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Западне та Кислівка Харківської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 – по зенітно-ракетних комплексах та 1 – по пункту управління ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 1 район зосередження особового складу, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад пально-мастильних матеріалів та 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости