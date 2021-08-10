Семь районов Харькова сегодня частично без воды: список адресов

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Дзюбы, 9 (п. №2) до 17:00 10.08.21 г.; ул. Селянская, 18 (п. №2, спаренный стояк), пр. Дзюбы, 3 (п. №2), 5 (п. №2), 7 (п. №2), ул. Академика Богомольца, 27 (п. №2, стояк), пр. Дзюбы (ч/с) до 20:00 10.08.21 г.

А также:

Киевский район:

ул. Звездная, 36 (п. №3) до 20:00 10.08.21 г.

Московский район:

ул. Познанская, 11-б (стояк) до 17:00 10.08.21 г.; ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 80 (п. №10, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 6-а (п. №2) до 20:00 10.08.21 г.

Основянский район:

пер. Соляниковский, 4, ул. Валдайская, 24 (стояк), ул. Одесская (ч/с) до 20:00 10.08.21 г., пер. Подольский (ул. Гамарника), 7 (п. №1, стояк) до 20:00 11.08.21 г.

Слободской район:

ул. Дизельная, 18 (п. №3) до 20:00 10.08.21 г.; пер. Пилотов, 3 (п. №2, стояк) до 20:00 11.08.21 г.

Холодногорский район:

ул. Холодногорская, 16 (п. №5) до 10:00 10.08.21 г.

Шевченковский район:

ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (п. №4, стояк), пр. Победы, 67 (п. №5, стояк), пр. Людвига Свободы, 31 (п. №8, стояк), 35 (п. №5) до 20:00 10.08.21 г.

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