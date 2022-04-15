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Семеро загиблих, у тому числі – семимісячна дитина: результат чергового обстрілу Харкова
Сьогодні окупанти вкотре обстрілювали житлові райони Харкова. В результаті в Індустріальному районі 34 людини отримали травми, з них – 3 дітей. Загинули 7 людей, серед них – одна дитина семи місяців.
Усім постраждалим медики надають екстрену допомогу, повідомив голова Харківської ОВА.
Олег Синєгубов звернувся до харків’ян з проханням без крайньої необхідності зараз не перебувати на вулицях. «Друга армія світу, як виявляється, вміє воювати лише з цивільним населенням».