Сепари з неіснуючої школи. Зустріч Зеленського з вчителями в Золотому — постановка в стилі Путіна

Люди, з якими президент Володимир Зеленський зустрічався Золотом і обговорював розведення військ, можуть бути старими прихильниками терористів ОРДЛО.

Так, в мережі знайшли докази того, що деякі з “вчителів”, з якими зустрічався президент, в 2014 році підтримували на сепаратистських мітингах терористичні угруповання.

Крім того, повідомляється, що 7 школа, з “вчителями” якої говорив президент, вже давно ліквідована.

Раніше Зеленський написав на своїй facebook-сторінці, що під час відвідування Золотого він дізнався від місцевих жителів, що на околиці поселилася група озброєних людей. Жителів це нібито турбувало і глава держави відправився поспілкуватися з приїжджими.

“Говорили про побут на лінії розмежування, про соціальні потреби, а також про можливе розведення військ. Зрозумів одне – всі хочуть миру. Всі готові до розведення”, – повідомив президент.

Від місцевих Зеленський дізнався, що на околиці в приватному будинку оселилася група озброєних людей.

“Жителі Золотого не на жарт стурбовані, хто це такі. Вирішив поспілкуватися з ними сам. Деякі розмови виявилися емоційними. Однак готовий і далі говорити і шукати порозуміння. Але одними розмовами війни не закінчити. Мені важливо було почути українців, які очікують миру. Це для мене головне.

Ми повинні шукати шляхи і працювати для завершення війни. І не за всяку ціну-підкреслюю це. Капітуляції не буде в будь-якому випадку. Це я кажу як Президент і Верховний Головнокомандувач. Упевнений, у нас все вийде і Україна знову буде єдиною”, – резюмував Зеленський.

Источник: fakty.org

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