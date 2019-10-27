Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:20
Просмотров: 78

Сепари з неіснуючої школи. Зустріч Зеленського з вчителями в Золотому — постановка в стилі Путіна

Сепари з неіснуючої школи. Зустріч Зеленського з вчителями в Золотому — постановка в стилі Путіна

Люди, з якими президент Володимир Зеленський зустрічався Золотом і обговорював розведення військ, можуть бути старими прихильниками терористів ОРДЛО.

Так, в мережі знайшли докази того, що деякі з “вчителів”, з якими зустрічався президент, в 2014 році підтримували на сепаратистських мітингах терористичні угруповання.

Сепари з неіснуючої школи. Зустріч Зеленського з вчителями в Золотому — постановка в стилі Путіна

Крім того, повідомляється, що 7 школа, з “вчителями” якої говорив президент, вже давно ліквідована.

Сепари з неіснуючої школи. Зустріч Зеленського з вчителями в Золотому — постановка в стилі Путіна

Сепари з неіснуючої школи. Зустріч Зеленського з вчителями в Золотому — постановка в стилі Путіна

Раніше Зеленський написав на своїй facebook-сторінці, що під час відвідування Золотого він дізнався від місцевих жителів, що на околиці поселилася група озброєних людей. Жителів це нібито турбувало і глава держави відправився поспілкуватися з приїжджими.

“Говорили про побут на лінії розмежування, про соціальні потреби, а також про можливе розведення військ. Зрозумів одне – всі хочуть миру. Всі готові до розведення”, – повідомив президент.

Від місцевих Зеленський дізнався, що на околиці в приватному будинку оселилася група озброєних людей.

“Жителі Золотого не на жарт стурбовані, хто це такі. Вирішив поспілкуватися з ними сам. Деякі розмови виявилися емоційними. Однак готовий і далі говорити і шукати порозуміння. Але одними розмовами війни не закінчити. Мені важливо було почути українців, які очікують миру. Це для мене головне.

Ми повинні шукати шляхи і працювати для завершення війни. І не за всяку ціну-підкреслюю це. Капітуляції не буде в будь-якому випадку. Це я кажу як Президент і Верховний Головнокомандувач. Упевнений, у нас все вийде і Україна знову буде єдиною”, – резюмував Зеленський.

Источник: fakty.org

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

За 2018 рік хор імені Верьовки отримав з бюджету майже 48 млн грн, а продався за 30 тисяч, - Супрун
Сегодня 07:28    125
В Житомире задержали пособницу боевиков «днр»
Сегодня 07:06    95
Зеленский во время визита в Золотое "поссорился" с добровольцем: видео словесной перепалки
Сегодня 06:32    292
В Минобороны РФ выдвинули громкие обвинения в адрес США по Сирии
Сегодня 06:10    157
Челябинская епархия РПЦ заявила о связи Хэллоуина, «Джокера» и Майдана
26.10.2019 11:06    152
"Замість районів – округи, замість областей – регіони": ОП презентував зміни до Конституції України
25.10.2019 10:45    229
Зарплата первых лиц Украины: кто из топ-чиновников зарабатывает больше всех
25.10.2019 10:12    279
Член Общественной палаты РФ назвал театры, музеи и библиотеки диверсией, мешающей человеку быть счастливым
25.10.2019 07:47    138
Зеленский хочет ликвидировать госмопонолию на производство спирта: хорошо это или плохо?
24.10.2019 08:32    194
Суд дав ДБР дозвіл на доступ до редакційної комунікації й інших даних журналістів «Схем», які розповіли про Порошенка і Мальдіви
24.10.2019 06:58    146
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 