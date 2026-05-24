Серед 13 постраждалих у Богодухові – працівник поліції

Вранці 24 травня російські війська здійснили обстріл із застосуванням БпЛА міста Богодухів Харківської області. Постраждали 13 людей.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

У більшості постраждалих лікарі діагностували вибухові поранення. Серед травмованих – працівник поліції.

Семеро громадян доставлені до лікарні. Іншим надають допомогу на місці.

Пошкоджені автомобілі, скління вікон багатоквартирного будинку.

За медичною допомогою звернулися дев’ятеро чоловіків та четверо жінок.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

