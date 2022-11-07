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Серед російських «частково мобілізованих» у білорусі – спалах захворювань через недотримання санітарних умов

Серед російських «частково мобілізованих» у білорусі – спалах захворювань через недотримання санітарних умов

На територію білорусі продовжують надходити підрозділи зс рф, які переважно складаються з так званих «частково мобілізованих» громадян. Їхнє головне завдання – підготовка матеріальної бази та місць розміщення окупаційних військ. Між тим, самі «чмобікі» вимушені жити в непристосованих умовах. Переважно в польових наметах без належних санітарних умов.

Наразі серед цих військовослужбовців відзначається масштабний спалах різноманітних захворювань. Здебільшого це захворювання дихальних шляхів (бронхіт, ангіна, пневмонія, загострення астми) та інфекції шлунково-кишкового тракту. Наразі масштаби захворювань такі, що білоруські медики не здатні впоратися з ними. Окупанти вимушені в терміновому порядку відряджати до білорусі військових та мобілізованих медиків з рф.

Найближчим часом очікується прибуття чергової партії медичних співробітників на 230 загальновійськовий полігон західного оперативного командування зс рб (обуз-лісновський). Спалах захворювань на ньому також пов’язують із недотриманням елементарних вимог для військових таборів із забезпечення гігієни, якісного харчування та медичного забезпечення.

Також в білорусі зростає напруженість між військовими двох держав. Численні конфліктні ситуації пов’язані з прецедентами зневажливого ставлення російських військових до білорусів. Військова поліція рб неспроможна стримувати протиправну поведінку росіян. Зокрема, у доповідних записках, які подаються старшими офіцерами зс рб на основі скарг своїх рядових військовослужбовців, вказується на зневажливі вислови та поведінку росіян щодо білорусів. Зокрема, із використанням принижень на основі етнічних характеристик. Кількість прецедентів швидко зростає, що призводить до неконтрольованої ескалації напруги в білорусі.

Джерело: gur.gov.ua

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