Серед руди у вантажному поїзді прикордонники знайшли контрабандні сигарети

Вчора на світанку прикордонники Чопського загону знайшли партію контрабандного курива в поїзді, що прямував до Словаччини.

У залізничному пункті пропуску «Павлово» в ході огляду вантажного потяга прикордонний наряд виявив 2,5 тисячі пачок контрабандних сигарет. Тютюнові вироби, загорнуті в чорну поліетиленову плівку, намагались приховати від прикордонно-митного контролю в залізничній руді в одному з вагонів поїзда.

Наразі тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до контрабандної діяльності та вартості вилучених тютюнових виробів.

Источник: dpsu.gov.ua

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