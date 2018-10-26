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Серед руди у вантажному поїзді прикордонники знайшли контрабандні сигарети
Вчора на світанку прикордонники Чопського загону знайшли партію контрабандного курива в поїзді, що прямував до Словаччини.
У залізничному пункті пропуску «Павлово» в ході огляду вантажного потяга прикордонний наряд виявив 2,5 тисячі пачок контрабандних сигарет. Тютюнові вироби, загорнуті в чорну поліетиленову плівку, намагались приховати від прикордонно-митного контролю в залізничній руді в одному з вагонів поїзда.
Наразі тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до контрабандної діяльності та вартості вилучених тютюнових виробів.
Источник: dpsu.gov.ua
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