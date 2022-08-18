Серед загиблих вночі – дитина.

Під ранок ЗС РФ завдали ракетного удару по Харкову та області: є загиблі та поранені, серед них діти

18 серпня близько 5 години ранку російські військові завдали ракетного удару по Слобідському району м.Харкова. Дві ракети потрапили по приміщенню трамвайного депо. Пошкоджено ремонтний цех та гуртожиток, які стояли впритул один до одного. Троє людей загинуло, серед них 11-річний хлопчик.

Ще 18 поранено, серед них 13-річні хлопчик та дівчинка. Гуртожиток частково зруйновано. Станом на цей час тривають рятувальні роботи, дані по постраждалим оновлюються.

Ще одна ворожа ракета влучила у нежитлову будівлю у цьому ж районі, що призвело до її повного руйнування.

У Холодногірському районі м. Харкова окупанти випустили ракету по будинку культури “Залізничник”. Відбулось займання площею 4200 кв. м. За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України.

Близько 4 години ранку ЗС РФ обстріляли м. Красноград. Ракета потрапила у житловий будинок, його повністю зруйновано. Загинуло подружжя, їх 12-річна донька та ще двоє мешканців травмовані.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова та Красноградської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости