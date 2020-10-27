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Серьезное ДТП на Белгородском шоссе: водитель Daewoo на скорости влетел в столб

Это кадры видеорегистратора одной из машин отснятые накануне вечером на Белгородском шоссе. Водитель "Форда" с правой полосы, а в придачу еще и на пешеходном переходе, начинает разворачиваться. И именно в этот момент сталкивается с Ланосом, который ехал по левой полосе. 

Последний - от мощного удара проезжает еще с десяток метров, после этого на полной скорости влетает в столб. После удара из машины начинает валить дым, поэтому водители, которые проезжают мимо - останавливаются и пытаются потушить пожар огнетушителями.

Анна Третьякова, инспектор отдела коммуникации полиции Харьк.обл.

Повідомлення про ДТП на Білгородському шосе надійшло до поліції 26 жовтня о 20-30. Поліцейські з'ясували, що відбулось зіткнення автомобілів “Форд Фієста” під керуванням 21-річного чоловіка та автомобіля Део Ланос, за кермом якого перебував 44-річний громадянин 

На место аварии прибыло две бригады "скорой", говорит директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта. Пострадавшие - 44-летний водитель Дэо Ланос и его 29-летний пассажир. 

Их медики доставили в больницу скорой и неотложной помощи. Водитель Форда отделался испугом.

Виктор Забашта, директор "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"

З діагнозами черепно-мозкова травма – у обох, у водія Ланоса перелом правої гомілки та стегна, у пасажира, крім ЧМТ, – забої м’яких тканин, тупа травма живота та перелом ребер

Всего за ночную смену на дорогах Харькова произошло 8 аварий, из которых три - с пострадавшими, говорят в управлении патрульной полиции.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьк.обл.

За понеділок, а саме 26 жовтня патрульні поліцейські опрацювали 449 викликів на лінію “102” виїхали на 29 ДТП, з яких 6 з травмованими. Також склали 554 постанови за порушення ПДР, виявили 9 водіїв в стані алкогольного сп'яніння 

По факту аварии на Белгородском шоссе следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286. Это нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Все обстоятельства аварии пока выясняются.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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