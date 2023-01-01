Серьёзных повреждений энергосистемы Украины удалось избежать благодаря работе украинской ПВО, - Министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Зато знаете, что Россия повредила? Две гостиницы в центре Киева, Национальный дворец искусств "Украина", детский садик, две школы, корпус университета, колею моста "Метро", стадион "Темп", несколько многоквартирных и частных домов, автомобили, хозяйственные постройки.

Ни черта не добились. Просто расхерачили кучу гражданских объектов. И унесли жизни - не только тех, кто погиб, но и их родных, навсегда искалеченных смертью близких и разрушением их домов.

Несмываемая печать терроризма на десятки лет вперёд.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/10300

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