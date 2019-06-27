Серия ограблений произошла в Харькове и в окрестностях

Банкомат «ПриватБанка», сельскохозяйственное предприятие, магазин и кофейня — именно эти объекты Харькова и ближайших к городу населенных пунктов привлекли грабителей. Украли немало. Подробности читайте ниже. Кстати, надежную охрану не только указанных, но и иных объектов можно заказать по адресу: https://venbest.ua/ohrana-ofisov/.

Банкомат «ПриватБанка» взорвали в Харькове

В Харькове произошел взрыв банкомата одного из самых крупных банков страны — «ПриватБанка». Преступники использовали специальные средства и похитили деньги. Это банкомат, который находится на улице Врубеля в помещении госпиталя. ЧП произошло ровно в три часа ночи. На место наряд прибыл быстро, однако злоумышленники успели скрыться.

В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются. Следователь и сотрудники финансового учреждения работают сообща. Они определяют факты, которые могут указать на преступников. Один из главных представителей финансового учреждения сообщил, что заплатит 50 тысяч гривен тому, что сообщит полезную для следствия информацию.

В полиции указали, что в эту же ночь, но уже в 3 часа 14 минут, произошёл ещё один взрыв-грабёж. Снова пострадал банкомат «ПриватБанка». Он находился на пр-те Победы.

Днём в самом центре города ограбили кофейню

В Харькове также произошло ограбление кофейни «Sweeter», которая находится по адресу: улица Пушкинской, строение 60. Это произошло прямо среди бела дня.

Преступники зашли в заведение, нагрубили баристу, подвинули его, забрали деньги, которые были в кассе. На данный момент известно следующее:

- преступниками были двое парней;

- похищена довольно большая сумма — две тысячи гривен.

За информацию, которая поможет следствию, обещают вознаграждение.

Ограбили предприятие и магазин, которые находятся под Харьковом

Неприятные ситуации произошли и под Харьковом: ограбили предприятие и магазин. На предприятии украли спецтехнику (воров задержали). Об этой ситуации известно следующее:

- преступниками оказались трое жителей города Первомайский;

- нанесен ущерб в размере 14 тысяч гривен;

- вещественные доказательства изъяты.

Начато уголовное производство согласно части 2 статьи 185 УК. Максимальное наказание — 5 лет.

Новости портала «Весь Харьков»