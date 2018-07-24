Серия смертельных ДТП и второе пришествие ГАИ

Сразу несколько крупных ДТП заставили чиновников задуматься о безопасности на дорогах Украины. Ничего лучше, чем возвращения к старым методам, пока не придумали.

Соблюдение правил движения на украинских дорогах – это скорее миф, чем реальность. О том, что за движением нужно следить вспоминают у нас только после крупных происшествий.

Накануне, череда смертельных ДТП, привела к новым разговорам чиновников о наведении порядка.

Что же из этого получится?

ДТП с маршрутками

20 июля на трассе Киев-Одесса в Николаевской области рейсовый микроавтобус Volkswagen с белорусской регистрацией врезался в стоящую фуру. Результат – пять человек погибло, 12 госпитализированы.

В этот же день на трассе Киев-Чоп в Житомирской области маршрутка столкнулась с грузовиком DAF. Результат – 10 погибших, среди них 5 детей, девять госпитализированных. Водитель маршрутки не имел права управлять автобусом, разрешительных документов на перевозку у него не было, как и необходимого водительского удостоверения категории D. Водитель "одолжил" микроавтобус у товарища и должен был вернуть транспорт на следующий день.

В Ровно микроавтобус столкнулся с фурой – один погибший, один человек доставлен в больницу.

Облава на маршрутки

Первой реакцией правительства на кровавые ДТП стало проведение облав на перевозчиков.

В течение двух дней проверок перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки, которые проводила Укртрансбезопасность, выявлено 326 нарушений, из них 158 - отсутствие разрешительных документов.

"Проверено 1230 транспортных средств, выявлено 326 нарушений, из которых 71 случай - это нарушение режима труда и отдыха. 158 нарушений, или 13% от общего количества проверенных транспортных средств - отсутствие разрешительных документов, то есть "серые" перевозчики или нелегалы", - отметили в ведомстве.

Полиция тоже провела свою проверку. За сутки украинские полицейские обнаружили более 80 перевозчиков, которые нарушают правила дорожного движения или ездят с техническими неисправностями.

В Украине проходит превентивное мероприятие под условным названием "Перевозчик". Начали работу совместные мобильные группы по выявлению и документированию нарушений в сфере пассажирских перевозок. В их состав вошли работники отделов безопасности дорожного движения патрульной полиции и территориальных подразделений Укртрансбезопасности.

Среди нарушений: управление без необходимых документов; управления автобусами, которые имеют технические неисправности и не прошли обязательный технический контроль; нарушение правил предоставления услуг и требований безопасности при предоставлении услуг по перевозке пассажиров; проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения; другие нарушения правил дорожного движения.

В Украине 50-70% рынка пассажирских перевозок находится за пределами правового поля, и участники рынка не отвечают за безопасность перевозки пассажиров, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"От 50 до 70% перевозок в Украине в серой или в черной плоскости. То есть люди, собственники транспортных средств ничего не платят, плевали на законы и безопасность, как свою, так и пассажиров", - сказал он.

По словам Омеляна, относительно перевозчиков, которые не имеют лицензий и работают нелегально, будут предприниматься меры.

"Вплоть до конфискации транспортных средств", - заявил министр.

"Средний возраст маршруток - более 10 лет, автобусов средней и большой пассажировместимости - более 20 лет. Часть автобусов, которые называются "маршрутками", переоборудованы из грузовых транспортных средств. Часто такие транспортные средства не соответствуют ни требованиям безопасности, ни требованиям комфорта", - подчеркнул министр.

Он сообщил, что с 1 января 2019 года маршрутки, которые были переоборудованы из грузовых авто в пассажирские, будут эвакуироваться на штрафные площадки и отправляться на металлолом.

Контроль на дорогах

В правительстве подготовили проект постановления об усилении контроля скорости на дорогах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

"Первый шаг, который мы делаем, с пятницы, 27 июля, мы возвращаем скоростной контроль на наших дорогах. Он пока будет осуществляться в ручном режиме, как это было когда-то, обычные радары. Но они уже с понедельника будут установлены на автомобилях Нацполиции", - сообщил Омелян.

Впрочем, возвращение "обычных радаров" на дороги, по словам адвоката по ДТП Александра Швеца, не изменит ситуацию с аварийностью, так как превратится в бессмыслицу.

"Послушайте, но это же нельзя так вот просто за два дня сделать. Это опять полицейские наберут "фены" и будут людей разводить. Кроме того, их работа в плане наведения порядка и привлечения виновных к ответственности будет абсолютно бессмысленной. Ведь на самом деле привлечь к ответственности таким образом водителя незаконно. К прибору фиксации скорости целая куча требований, плюс их надо еще сертифицировать, откалибровать", - отметил Швец.

"Вопрос не в том, нужно или не нужно это делать, вопрос в деталях. Если полицейские по-прежнему будут сидеть в кустах в тех местах, где они поставили знак 40, а там можно ехать 90, то ничего не изменится", - добавляет автомобильный эксперт Рауль Чилачава.

Конец реформе?

Расформировали Госавтоинспекцию в Украине 4 года назад с надеждой на реформу. В 2015 был принят закон, предусматривающий среди прочего легализацию фото- и видеофиксации нарушений ПДД, что по оценкам правоохранителей позволило бы минимум на треть снизить аварийность на трассах.

Однако денег на видеофиксацию в стране нет. И что получается сейчас - патрульные объективно не справляются с функцией профилактики нарушений ПДД, призванные помогать делать это в автоматическом режиме камеры фиксации так и не были внедрены.

Теперь могут вернуть в работу измерители скорости TruCAM и "Визир". Но использование так называемых "фенов" в ручном режиме прямо запрещает профильный закон "О Национальной полиции", на чем уже поспешили акцентировать внимание правозащитники. Намекая на то, что вынесенные штрафы и взыскания с помощью "фенов" адвокаты будут отбивать в судах.

"Полиция начала активно заниматься вопросом реанимации измерителей скорости TruCAM. На складах лежит около 170 приборов. В действие могут быть введены после обновления актов сертификации и поверки - теоретически за одну неделю. Видимо альтернативы "гаишнику в кустах" не существует!", - говорит автоюрист Владимир Караваев.

Но вот только по предварительным оценкам, общая потребность автомагистралей Украины в радарах составляет от 3 до 5 тысяч приборов. На закупку которых потребуются немалые средства и время.

Источник: Корреспондент.net

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