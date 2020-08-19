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«Серйозний улов»: стали відомі цікаві деталі про затриманого в Норвегії російського шпигуна

«Серйозний улов»: стали відомі цікаві деталі про затриманого в Норвегії російського шпигуна

У суботу, 15 серпня, в норвезькому Осло на агентурній зустрічі з російським дипломатом контррозвідка затримала 50-річного громадянина країни за шпигунство на користь РФ. Зазначена новина майже одразу з’явилася у російських «жовтих» медіа, без уточнення деталей. Росіяни писали, що затриманий працював на компанію, яка займається «консультаційними послугами та сертифікацією в суднобудуванні, нафтогазової промисловості та енергетиці». Про це пише колишній представник президента України в Криму Борис Бабін.

Насправді, за словами Бабіна, зазначена компанія є норвезьким національним класифікаційним товариством DNV GL, що вже означає, що «улов серйозний».

Та що одні російські спецслужби так одразу публічно почали «чморити» інших за гучний провал.

Як повідомляє норвезька преса, офіційне Осло звинувачує затриманого у нанесенні шкоди не менш ніж «фундаментальним національним інтересам».

Затримана особа мала ключове значення у просуванні аспектів російського проекту «Північний потік-2» в Скандинавії, адже саме DNV GL офіційно сертифікував роботи Nord Stream 2.

«Через це в Москві станеться традиційна низка прикрих інцидентів з посадовцями. Отруєння грибами. Чи необережне користування вантусом», припускає колишній посадовець.

«А що тоді з «Північним Потоком 2»? «Она утонула»», — жартує Борис Бабін.

Источник: sprotyv.info

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