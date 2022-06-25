Сервисы такси рухнули от Москвы до Урала после заявлений Cisco и Microsoft об уходе из России

В итоге, приложения «Яндекс Go», Uber, «Такси.ру», «Везет», «Ситимобил» и «Максим» оказались неспособны принимать заказы как на смартфонах с Android, так и на айфонах с iOS.

Новость интересная. Во-первых, такси можно вызвать и иначе - с городского номера в службу, работающую под условным номером 000. Во-вторых, можно обзавестись номерами телефонов знакомых таксистов и ездить, вызывая их. В-третьих, можно ездить в метро, на трамвае, троллейбусе, на ишаке, на медведях, в конце-концов пешком.

То есть, выход найти можно. Но ситуацию необходимо оценивать в комплексе. Самолеты падают, авиакомпании посылают своих работников... в бесконечный отпуск. Деталей для авто уже катастрофически не хватает. Угроза возобновить выпуск "Москвичей" тоже, судя по всему, окажется только угрозой. Растет безработица, а тут еще и Калининград взяли в блокаду, грозя его снова сделать Кеннигсбергом. Все это, медленно но верно, приводит к отрезвлению даже зомбированного российского населения, которое в конечном итоге может спросить у власти: "А какого хрена вы мне все это устроили?!". Да, далеко не сочувствие Украине и украинскому народу, не покаяние и признание своей коллективной вины, а именно превращение собственной жизни россиян в ад - вот это может заставить их выйти на улицы. Хотя бы, для прогулок пешком. Такси же дозваться станет проблемнее. (с)Акпер Гасанов, азербайджанский журналист

Источник: https://t.me/BerezaJuice/16544

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