Сессия горсовета закончилась скандалом

Сессия горсовета, которая состоялась сегодня, 19 июня, закончилась скандалом.

Фракция «Самопоміч» и внефракционный депутат Игорь Черняк покинули сессионный зал, поскольку на рассмотрении практически 20 вопросов депутату от «Самопомочі» Наталье Коваленко секретарь горсовета Александр Новак отказался дать право выступить - из-за того, что, по его словам, она «неправильно» записывалась на выступление.

Выступить депутат хотела по вопросу о запрете гастролей передвижных цирков в Харькове. Поскольку принятое решение горсовета по данному вопросу носит рекомендательный характер, в то время как в нескольких городах Украины работа подобных цирков запрещена.

Поэтому Коваленко хотела предложить ужесточить решение горсовета, но права на выступление так и не получила, несмотря на то, что регистрировалась не сколько раз через электронную систему.

Наталья Коваленко заявила, что это нарушение регламента, и по данному поводу она будет обращаться в полицию с заявлением о препятствовании ее депутатской деятельности.

Агентство Телевидения Новости