Северный флот ВМФ РФ по-прежнему беззащитен перед иностранными субмаринами

На Северном флоте ВМФ РФ уже как третий год не могут починить гидроакустический комплекс МГК-608М.

До комичного показательная ситуация продолжает развиваться сейчас на Северном флоте ВМФ РФ, где с 2016 года не функционирует стационарный комплекс освещения подводной обстановки МГК-608М, позволяющий отслеживать перемещение подводных иностранных лодок, а так же обеспечивающий защиту объектов береговой инфраструктуры от диверсий и неожиданного проникновения.

Дело в том, что гидроакустический комплекс, героически поврежденный в 2016 году рыболовецким тралом, по состоянию на конец марта не отремонтирован. Информация об этом появилась в открытых источниках буквально на днях.

Таким образом, третий год к ряду Северный флот ВМФ РФ имеет брешь в своей неприступной обороне и кто знает, что за иностранные шпионы сейчас рыщут в этих водах, в попытках разузнать секреты сильнейшего флота в мире.

К слову сказать, вчера практически все российские СМИ с упоением сообщали о спуске на воду ДЭПЛ типа “Варшавянка” - "Петропавловск-Камчатский", первой из состава Тихоокеанского флота. И на фоне всеобщей эйфории сама информация, про неработающий третий год гидроакустический комплекс МГК-608М, канула в информационную бездну. Но, все мы прекрасно понимаем, что самой проблемы это не отменяет, и весьма радикально контрастирует новая подводная лодка, на фоне изрубленного тралом кабеля, который, вроде как поменять – плевое дело. А оказывается – нет.

Собственно, что тут ещё можно сказать? Ну, разве что, если бы это сделали не рыбаки, то это сделали бы солдаты НАТО!

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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