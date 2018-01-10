Съездил за вином: в России пьяный мужчина угнал БТР и врезался в магазин (фото, видео)
Житель Мурманской области угнал бронетранспортер с полигона, чтобы украсть бутылку вина из магазина
В России житель города Апатиты Мурманской области угнал многоцелевой легкий бронированный тягач и протаранил им витрину магазина, повредив припаркованную рядом иномарку. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.
Мужчина 1988 года рождения угнал тягач со стоянки автошколы и через лесной массив проехал в город. По предварительным данным, он был пьян.
Он подъехал к магазину на улице Северной, протаранил иномарку и въехал в витрину.
После тарана мужчина вылез из люка и направился к торговым рядам за бутылкой вина, где его и задержали. Сопротивления угонщик не оказал.
Позже выяснилось, 4 января его уже задерживали – тогда он угнал КамАЗ с автобазы Кольского научного центра РАН. По этому случаю возбудили уголовное дело.