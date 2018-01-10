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10.01.2018 17:20
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Съездил за вином: в России пьяный мужчина угнал БТР и врезался в магазин (фото, видео)

Житель Мурманской области угнал бронетранспортер с полигона, чтобы украсть бутылку вина из магазина

Съездил за вином: в России пьяный мужчина угнал БТР и врезался в магазин (фото, видео)

В России житель города Апатиты Мурманской области угнал многоцелевой легкий бронированный тягач и протаранил им витрину магазина, повредив припаркованную рядом иномарку. Об этом сообщает  пресс-служба регионального ГИБДД.

Мужчина 1988 года рождения угнал тягач со стоянки автошколы и через лесной массив проехал в город. По предварительным данным, он был пьян.

Он подъехал к магазину на улице Северной, протаранил иномарку и въехал в витрину.

Съездил за вином: в России пьяный мужчина угнал БТР и врезался в магазин (фото, видео)

После тарана мужчина вылез из люка и направился к торговым рядам за бутылкой вина, где его и задержали. Сопротивления угонщик не оказал.

Позже  выяснилось, 4 января его уже задерживали – тогда он угнал КамАЗ с автобазы Кольского научного центра РАН. По этому случаю возбудили уголовное дело.

Новости портала «Весь Харьков»

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