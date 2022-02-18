Сезон зимней рыбалки в Харьковской области: спасатели просят людей не выходить на лед

Сергей на рыбалку ходит с детства, говорит, сегодня рыбы наловить не удалось, но получился хороший отдых на свежем воздухе. Рыбак уверяет, что лед еще толстый, а потому – безопасный. Несчастных случаев с ним никогда не случалось, но Сергей знает, что делать в чрезвычайной ситуации.

Сергей, рыбак

Ну, це обично, ці дерев’яні з гвоздями. Береш їх у руки, когда проваливаешься, за льод ногтями не зацепишся.

Перед выходом на лед нужно проверить его на прочность. Для этого можно взять палку и постучать, если лед остался целым и не имеет трещин, тогда можно идти дальше. А вот проверять крепость льда ногой нельзя, ведь это опасно, говорят спасатели. Кроме этого, специалисты советуют не ходить на водоемы в одиночку.

Ирина Загурская, специалист 27 ГПСЧ Киевского района

Краще виходити удвох, але тримати дистанцію між собою, не в одному місці скупчуватись, щоб між ними було метрів 5 і щоб друг друга бачили, були засоби рятування. Можна взяти з собою також фанеру, або якусь лижу, щоб у них були засоби рятування з собою.

С начала зимнего сезона рыбалки в Харьковской области произошло 6 несчастных случаев.

Спасатели говорят: важно помнить о правилах поведения в чрезвычайной ситуации. А рыбакам советуют с собой брать палку, веревку или другие подручные средства, ведь они в случае необходимости помогут выбраться из воды.

Александр Гужва работает спасателем уже больше 7 лет. Мужчина признается: за это время уже приходилось спасать людей и вытаскивать их из воды.

Александр говорит, что очень важно, чтобы человек, который провалился под лед, сохранял спокойствие и не паниковал.

Александр Гужва, начальник караула ГПСЧ ГУ ГСЧС в Харк. обл.

Людині необхідно повернутись спиною до течії, максимально розподіливши всю свою вагу тіла на довжину рук, щоб зменшити тиск на кригу і таким чином, активними рухами ногами намагатися вилізти на кригу. Після того, як людині вдалось вилізти на кригу, людина повинна повзком забратись як найдалі від промоїни.

Также специалисты напоминают, что уже сейчас на лед лучше не выходить большими компаниями и не выезжать на машине.





Агентство Телевидения Новости