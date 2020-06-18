«Сезон змей» на Харьковщине. Где можно встретить ядовитую гадюку и как избежать укуса?

Июнь, по словам специалистов - время, когда змеи особенно активны. Они мигрируют в поисках партнера, а после зимы у них еще очень концентрированный яд. На Харьковщине по словам герпетолога Александра Зиненко из опасных пресмыкающихся можно встретить - гадюку Никольского и степную гадюку.

По словам специалиста, дабы не наткнуться на этих змей в лесах следует избегать кустарников и высокой травы, а также пристально следить куда ступать ногой. Ведь если наступить на одну из них - укуса не миновать.

Александр Зиненко, герпетолог

Гадюка Нікольського чорна така вона живе в дібровах в околицях Харкова зустрічається на П'ятихатках на селищі Жуковського за межами Харкова вона є вздовж наших річок, по дібровам по лісах у Краснокутському, Харківському, Зміївському, інших районах області. І степова гадюка, але вона рідкісна і майже не зустрічається людьми окрім степових районів наприклад Дворічанського або Червоноградського.

В больницы уже поступают пациенты с укусами - с начала года их уже пол десятка. Сыворотку от яда им не вводили, однако по информации облздрава в больницах она есть - а именно в центре экстренной помощи, областной клинической больнице, в детской областной, второй и, собственно, в каждом районном медучреждении.

Это вторая больница она является опорной в пострадавших от укуса ядовитых змей, здесь по словам заведующего отделением острых отравлений есть необходимые сыворотки, они хранятся в специальном холодильнике, однако вводить их необходимо не всегда. А иногда и опасно.

Игорь Карамушко, заведующий отделением острых отравлений больницы №2

Сыворотка сама по себе если не идентифицирована точно змея вводить её крайне опасно, потому что это чужеродный белок, который может вызвать анафилаксию и даже смерть пациента. Змеи не идентифицируются, приходится нам опираться на клинические проявления отек, чаще всего в ноги кусают, боль трудность при ходьбе.

За весь врачебный опыт Игоря Карамушко - от укуса змеи умер лишь один мужчина, который занимался разведением ползучих гадов и его во время кормления укусила Габонская змея. Но все же врач советует не тянуть и сразу же вызывать скорую - потому умереть можно от аллергии, а не от яда.

Игорь Карамушко, заведующий отделением острых отравлений больницы №2

Характерный укус следы от укуса - две точки которые находятся между собой на расстоянии сантиметр полтора. Явные две точки. Отсасывать можно даже если у тебя гнилые зубы, говорят, что гнилыми зубами нельзя - можно. Яд в слюне быстро инактивируется — это раз, во-вторых, контакт будет крайне недолгим, и доза яда которой теоретически можно отравится, приняв внутрь крайне мала.

Жгуты врач накладывать не советует, это должна быть повязка чтобы в рану ничего не попало и не было заражения. Важно чтобы пострадавший не двигал укушенной конечностью, пил много воды и принял таблетку против аллергии.

Агентство Телевидения Новости