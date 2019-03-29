"Сфальшували підпис": Спілка поляків відхрестилася від "хартії" з Тимошенко

Голова Спілки поляків України Антоній Стефанович не брав участі у підписанні Хартії міжнаціональної злагоди, ініційованої кандидатом на посаду Президента Юлією Тимошенко.

Про це Стефанович повідомив у коментарі Укрінформу.

“Я не був присутнім на цій події та не підписував цієї хартії. За мене якось сфальшували підпис — там якась “карлючка”. Я говорив з головою Ради національних спільнот Ашотом Аванесяном, висловив йому своє незадоволення”, - сказав він.

Водночас голова СПУ додав, що не підписував жодних документів на підтримку будь-якого з кандидатів у Президенти.

На сайті Спілки також оприлюднене звернення Стефановича з цього приводу, в якому зокрема зазначається, що їхня організація “не проводила і не проводить агітацію за жодного з кандидатів на пост Президента України”.

Як повідомлялося, 26 січня на сайті ВО “Батьківщина” було оприлюднено інформацію про те, що кандидат на пост Президента Юлія Тимошенко підписала з представниками 27 національних спільнот Хартію міжнаціональної злагоди в Україні. Серед підписантів вказані імена голови Спілки поляків України Антонія Стефановича та їхні підписи.

Источник: ukrinform.ua

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