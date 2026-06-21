Шахраї заманюють українців “легкими грошима”: як працює нова пастка для довірливих

В Україні набирає обертів нова хвиля інвестиційного шахрайства. Аферисти масово виманюють гроші через фейкові платформи, обіцяючи швидкий прибуток без ризиків.

Про це повідомляє Національний банк України.

Шахрайські схеми дедалі частіше з’являються у Facebook, Telegram та рекламних банерах. Людям показують історії про “успішні інвестиції”, де нібито можна заробити десятки тисяч гривень за кілька днів.

За даними НБУ, одним із найпоширеніших методів залишається соціальна інженерія. Зловмисники не зламують рахунки напряму — вони змушують людину самостійно переказати гроші.

Схема починається з реклами “інвестиційної платформи”. Людина переходить за посиланням і потрапляє на сайт, який виглядає професійно: графіки, нібито ліцензії, історії успіху та позитивні відгуки.

Після першого невеликого внеску жертві часто показують фальшивий прибуток у “особистому кабінеті”. Це створює ілюзію, що схема працює.

Далі починається головний тиск. Шахраї переконують, що “вигідна можливість” діє лише зараз, телефонують, пишуть і підганяють внести більшу суму.

Саме поспіх стає ключовою помилкою. Люди не встигають перевірити компанію, її ліцензії чи реальні відгуки.

Окремо аферисти тиснуть на емоції. Вони часто прикриваються темою війни, допомоги військовим або переселенцям, пропонуючи “спеціальні програми” з гарантованим доходом.

Фахівці наголошують: жодна легальна компанія не гарантує великий прибуток без ризику і не змушує вкладати гроші терміново.

У НБУ та Кіберполіція України радять дотримуватися простих правил:

* не приймати фінансових рішень під тиском;

* перевіряти компанію у реєстрі Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

* не довіряти “гарантованому прибутку”;

* уважно аналізувати відгуки;

* радитися з незалежними фінансовими консультантами.

Якщо гроші вже переказані, діяти потрібно одразу. У НБУ радять терміново блокувати картку та подавати заяву до Кіберполіції через офіційний сайт.

Правоохоронці наголошують: чим швидше надійде заява, тим більше шансів заблокувати шахрайський ресурс і не дати йому обдурити інших.

Джерело: expert.in.ua

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