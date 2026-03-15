Шахрайська схема з фейковими виплатами від ООН та «Укренерго»
У месенджерах активізувалася стара шахрайська розсилка про нібито виплати 8800 грн від ООН як допомогу під час війни та про компенсації від «Укренерго» — 3100 грн на людину.
"Для подачі заявки користувачам пропонують перейти за посиланням."
✅ Це шахрайство. Жодні міжнародні організації та «Укренерго» не проводять таких виплат через підозрілі сайти. Посилання ведуть на фішингові ресурси, створені для викрадення персональних даних та банківської інформації.
❗️ Не переходьте за посиланнями, не вводьте персональні дані, не надавайте банківську інформацію.
Офіційні виплати та програми допомоги анонсуються через офіційні канали організацій.
Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17441