Шановні жителі Харківщини, хочу підсумувати сьогоднішній день - Олег Синєгубов

- Ворог від свого безсилля продовжує атакувати мирне населення. У районі Олексіївки, Салтівки, ХТЗ окупанти знову із артилерії обстріляли житлові райони. На жаль, у Харкові та районі - 14 постраждалих, 1 жінка загинула. Декілька хвилин тому отримали прильоти ракетами по одному із районів міста.

- Щодня наші партнери з різних країн, областей України, народні депутати, волонтери працюють над гуманітарною допомогою. Сьогодні передали чергову партію тепловізорів та іншого приладдя для бійців на передовій.

- Ізюмський напрямок лишається критичним. Ворог буде намагатися перекинути туди велику кількість техніки, яку наші ЗСУ, повірте, знищують щодня. Також у сьогодні у Харківському районі сили спеціальних операцій ЗСУ знищили одну із ворожих установок “Град” разом з екіпажем.

- Ще раз наголошу, що підстав для евакуюції жителів Харкова немає. Продовжуємо евакуацію з міста Лозова та Барвінкове.

Источник: https://t.me/synegubov

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