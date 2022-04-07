Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 21:30
Просмотров: 106

Шановні жителі Харківщини, хочу підсумувати сьогоднішній день - Олег Синєгубов

Шановні жителі Харківщини, хочу підсумувати сьогоднішній день - Олег Синєгубов

- Ворог від свого безсилля продовжує атакувати мирне населення. У районі Олексіївки, Салтівки, ХТЗ окупанти знову із артилерії обстріляли житлові райони. На жаль, у Харкові та районі - 14 постраждалих, 1 жінка загинула. Декілька хвилин тому отримали прильоти ракетами по одному із районів міста.

- Щодня наші партнери з різних країн, областей України, народні депутати, волонтери працюють над гуманітарною допомогою. Сьогодні передали чергову партію тепловізорів та іншого приладдя для бійців на передовій.

- Ізюмський напрямок лишається критичним. Ворог буде намагатися перекинути туди велику кількість техніки, яку наші ЗСУ, повірте, знищують щодня. Також у сьогодні у Харківському районі сили спеціальних операцій ЗСУ знищили одну із ворожих установок “Град” разом з екіпажем.

- Ще раз наголошу, що підстав для евакуюції жителів Харкова немає. Продовжуємо евакуацію з міста Лозова та Барвінкове.

Источник: https://t.me/synegubov

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 18.00 07.04.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 18:34    249
Лидеры G7 сформулировали совместное заявление по усилению давления на РФ
Сегодня 18:22    185
Отчет правительства под санкцими
Сегодня 14:14    257
Путинские многонационалы в поисках новых жертв
Сегодня 14:00    353
Детали Закона о ленд-лизе для защиты демократии в Украине
Сегодня 13:44    268
ССО продовжують полювання за особливими та цінними трофеями
Сегодня 12:51    288
Крупнейшая кража в истории авиации: россия ворует самолеты ЕС
Сегодня 11:11    382
Часть российской авиации переместилась из Беларуси в Брянскую область РФ
Сегодня 10:54    276
Нападение России на Украину: выросло количество раненых детей, погибли – 167
Сегодня 10:43    198
Стало известно, сколько нефти из резервов высвободят страны во всем мире
Сегодня 10:32    224
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 