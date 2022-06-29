Шановні мешканці міста Харкова та Харківської області!

Війна триває, тому кожна повітряна тривога - це ризик.

Останні трагічні події, що сталися на території нашої країни, а саме ракетні обстріли торговельного центру у місті Кременчузі Полтавської області, а також обстріл житлових масивів Харкова, де загинули та постраждали Українські громадяни, показали, що не варто наражати на небезпеку своє життя та життя своїх дітей.

Головне управління ДСНС України у Харківській області звертається до громадян з проханням не нехтувати сигналами «Увага всім!»

Якщо ви почули звук сирени, переривчасті гудки підприємств або звуки гучномовця, що тривають протягом кількох хвилин, це означає попереджувальний сигнал про небезпеку.

Необхідно негайно повідомити про отриману інформацію оточуючим та якнайшвидше прямувати до найближчого укриття.

Будьте відповідальними до власної безпеки та безпеки ваших рідних.

Источник: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2269

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