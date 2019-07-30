Шанс для Украины: Кум Путина Медведчук отстранен от минского процесса

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный считает, что удалось модифицировать минский переговорный процесс.

Об этом он заявил в интервью изданию Левый берег.

Кроме того, по его словам, от процесса отстранен состоящий в близких отношениях с президентом РФ Путиным Виктор Медведчук.

«Мы его (Минский переговорный процесс) уже модифицировали – там нет Медведчука. Это уже очень серьезная модификация: это означает, что изменен объект и мне кажется, что это шанс. Но над этим надо задумываться и начать делать что-то», — подчеркнул он.

«Теперь относительно фактора привлечения других кадров. Привлечение может быть разным: формальным, фактическим, аналитическим, по безопасности и так далее. Вот я бы попробовал эти вещи развивать. Больше того, чего явно не хватает – не хватает общественной составляющей. Смотрите, мы же имеем дело с особым явлением, которое называется война. И если мы осознаем это, то против войны надо бороться всеми инструментами – иногда даже теми, которые просто мы не осознаем, что они сыграют свою роль», — заявил Безсмертный.

Источник: sprotyv.info

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