Ще 17 моряків із крейсера «Москва» офіційно визнали загиблими

Суд у Севастополі розглядав усі справи зниклих моряків у закритому режимі. Заявниками у кожній справі виступав командир військової частини крейсера «Москва» та родичі моряків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Суд визнав загиблими 17 людей із військової частини, в якій служили моряки з крейсера «Москва». 16 справ було розглянуто влітку, ще одну – у вересні. Рішення набули чинності у 12 справах.

Терміни, в які суд розглянув справи, свідчать про те, що моряків визнали померлими не через бойові дії – в іншому разі визнати моряків загиблими могли б не раніше, ніж через два роки з дня закінчення військових дій.

Раніше батько загиблого на крейсері «Москва» строковика Дмитро Шкребець підтвердив, що його сина Єгора визнали загиблим. Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Пройшли закриті суди за заявами батьків про визнання зниклих синів загиблими. Всі інші зниклі моряки, батьки яких такі заяви не писали, автоматично зізнаються загиблими через 6 місяців», – написав Шкребець.

З моменту аварії крейсера минуло майже сім місяців. Публічно Міноборони підтвердило загибель лише п’яти моряків. Їхні родичі отримали повідомлення від відомства про виплати за загибель моряків за участю у війні.

Флагман Чорноморського флоту росії крейсер «Москва», який брав участь у війні з Україною, затонув 14 квітня 2022 року. Військове командування України та Пентагон повідомили, що корабель був уражений українськими ракетами. Російська сторона це заперечує, називаючи загибель крейсера наслідком пожежі, що призвела до детонації боєприпасів.

Відразу після загибелі крейсера Міноборони прозвітували про одного загиблого і 27 зниклих безвісти військовослужбовців, які перебували на крейсері. Родичі матросів заявляють про щонайменше 40 загиблих. Багато хто з них досі не знає про долю своїх близьких.

Агентство Телевидения Новости