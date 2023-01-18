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Ще декілька новин цього часу

Ще декілька новин цього часу

● Крупнейшая нефтегазовая компания в Европе, объявила о решении покинуть Россию. Немецкая Wintershall Dea выйдет из российских активов в соответствии с действующими обязательствами.

● З Давосу прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін каже: «Ми не знаємо, коли закінчиться війна, але Україна має перемогти. Я не бачу іншого вибору».

● Танки для України будуть одним із перших рішень нового міністра оборони – віцеканцлер Німеччини

● Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус насамперед розгляне питання з поставками танками Leopard 2. Україна має отримати всю військову техніку, яка потрібна для перемоги у війні", - повідомив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.

● Нидерланды намерены начать отправку ЗРК MIM-104 «Patriot» в Украину, — премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в беседе с Джо Байденом.

● На данный момент, на вооружении армии королевства стоит три батареи Patriot в новейшей модификации PAC-3 MSE.

● Передачу Patriot ранее объявили США и Германия, после чего и Нидерланды решили рассмотреть такую возможность.

● Голландский премьер напомнил также, что Голландия решила потратить на помощь Украине 2,5 млрд евро.

● У Великобританії цього року пройдуть вишкіл ще 20 тисяч українських військових.

● Президент Сербії закликав РФ припинити вербування сербів для війни проти України, — Reuters.

● Нефтеперерабатывающие заводы, где трудоустроены 120 тысяч россиян, готовятся к сокращению производства на 15% из-за европейского эмбарго, вступающего в силу в феврале, сообщил Reuters.

● Со счетов российских депозитариев начали списывать иностранные ценные бумаги, сообщил ЦБ РФ.

● Банк России считает, что это связано с «недружественными действиями».

● Производители йогуртов опасаются нехватки загустителей. Поставка модифицированных пищевых крахмалов из ЕС прекратилась, а внутреннему производству недостаточно сырья. Решить эту проблемы получится только увеличением себестоимости и повышением цены или изменением рецептур и ухудшением качества, считают эксперты.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

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