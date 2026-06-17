Ще двоє російських окупантів обрали життя та добровільно здалися в полон через державний проєкт “Хочу жити”

На відео — спільна операція ГУР МО України та Третього армійського корпусу з виведення росіян, яких власне командування фактично кинуло вмирати без їжі та води.

Попри залякування російською пропагандою, окупанти звернулися до проєкту “Хочу жити”. За підтримки операторів БПЛА 66-ї окремої механізованої бригади ЗСУ їх успішно вивели з небезпечної зони.

Наразі вони перебувають у безпеці та мають статус військовополонених відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

Як проходила операція та що розповідають російські військові про реальний стан справ у своїй армії — дивіться у відео.

Джерело: gur.gov.ua

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