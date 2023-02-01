Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:59
Просмотров: 45

Ще один «розіп’ятий хлопчик»: «шоколадний» фейк російської пропаганди

Ще один «розіп’ятий хлопчик»: «шоколадний» фейк російської пропаганди

Пропагандисти кремля продовжують роботу з дегуманізації українців за допомогою відвертих фейків. Черговим «доказом кровожерливості» стало зображення шоколадної плитки з промовистою назвою «Смерть Алёшки».

На обгортці кондитерського виробу розміщено портрет хлопчика у шоломофоні з траурною стрічкою. Пропагандисти кажуть, що так українці бажають смерті російським дітям.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснює (https://spravdi.gov.ua/shhe-odyn-rozipyatyj-hlopchyk-shokoladnyj-fejk-rosijskoyi-propagandy/) сутність фейку, створеного для російської та іноземної аудиторії

Джерело: https://t.me/spravdi/24821

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Джонсон будет лоббировать поддержку Украины в США — Reuters
Сегодня 09:09    24
ГБР проводит обыски у руководства налоговой Киева - источники
Сегодня 09:04    40
Відтепер закупівлі Міноборони знову стануть прозорими, – Резніков
Сегодня 08:48    54
Харківщина. 1 лютого
Сегодня 08:47    54
У петербурзі хакери вивели на екрани Ермітажу повідомлення про Бучу
Сегодня 08:37    84
ISW, 31 января
Сегодня 08:17    81
П’ять міфів про здорове харчування, в які багато хто ще досі вірить
Сегодня 08:14    96
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.23 орієнтовно
Сегодня 08:07    86
Українські воїни отримають 105 розвідувальних БПЛА Vector
Сегодня 08:04    89
Россия готовится к «максимальной эскалации» - Данилов
Сегодня 08:00    99
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 