Ще один «розіп’ятий хлопчик»: «шоколадний» фейк російської пропаганди

Пропагандисти кремля продовжують роботу з дегуманізації українців за допомогою відвертих фейків. Черговим «доказом кровожерливості» стало зображення шоколадної плитки з промовистою назвою «Смерть Алёшки».

На обгортці кондитерського виробу розміщено портрет хлопчика у шоломофоні з траурною стрічкою. Пропагандисти кажуть, що так українці бажають смерті російським дітям.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснює (https://spravdi.gov.ua/shhe-odyn-rozipyatyj-hlopchyk-shokoladnyj-fejk-rosijskoyi-propagandy/) сутність фейку, створеного для російської та іноземної аудиторії

Джерело: https://t.me/spravdi/24821

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