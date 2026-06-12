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«Ще один упійманий дрон. І ще один. І ще один»: бійці «Срібної трійки» вполювали сіткометами 500 ворожих БпЛА (ВІДЕО)

«Ще один упійманий дрон. І ще один. І ще один»: бійці «Срібної трійки» вполювали сіткометами 500 ворожих БпЛА (ВІДЕО)

Зображення згенеровано з використанням технологій ШІ

Прикордонний підрозділ «Срібна трійка» бригади ДПСУ «Помста» одним із перших в Україні освоїв полювання на ворожі безпілотники за допомогою сіткометів.

Його бійці не просто почали застосовувати цей метод, а й успішно довели його ефективність на практиці.

Із червня 2025 року прикордонники «Срібної трійки» вполювали сіткометами вже 500 ворожих безпілотників.

У «Срібній трійці» сформувалася команда унікальних фахівців із боротьби з ворожими БпЛА. Це люди, які не просто керують дронами, а постійно вдосконалюють тактику, навчаються та розвивають цей напрямок.

Серед них – пілот із позивним «Армані». Один із тих, хто стояв біля витоків розвитку напрямку сіткометів у підрозділі. Справжній віртуоз, який може впіймати до 10 ворожих дронів за день.

Противник уже добре знає цей позивний. Від злості та безпорадності окупанти передають «Армані» особисті погрози, а він тим часом разом з іншими пілотами продовжує відповідати найкращим способом:

«Ще один упійманий дрон. І ще один. І ще один».

Джерело: dpsu.gov.ua

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