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Ще одне харківське джерело виявилося небезпечним

Ще одне харківське джерело виявилося небезпечним

Вода із джерела у Манжосовому яру на Північній Салтівці у Харкові не відповідає вимогам нормативів за показниками епідемічної безпеки. Про це повідомили у лабцентрі.

"За період ведення бойових дій питома вага проб джерельної води з відхиленнями від нормативів значно зросла. Тому нагадуємо, що вода з усіх природних джерел (незалежно від результатів досліджень) придатна для вживання лише після попереднього кип'ятіння", - зазначили фахівці.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що не відповідали вимогам гігієнічних нормативів також проби води із джерел у парк "Юність", в Олексіївській балці на вул. Клочківський, а також у джерелі біля Петренківської водойми на Салтівці.

Особливо небезпечна вода у парку "Юність" - вміст нітратів у ній перевищує гігієнічний норматив у 1,75 рази. Таку воду не можна використовувати для вигодовування немовлят та малолітніх дітей і не рекомендується вживати навіть дорослим.

Джерело: sq.com.ua

Автор: Алина Дыхман

Новости портала «Весь Харьков»

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