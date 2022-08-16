"Ще росіяни нам вказуватимуть". У Казахстані відмовилися видалити статтю про війну на вимогу Роскомнагляду

Роскомнагляд вимагає від казахстанського видання Ratel.kz видалити матеріал про війну Росії проти України, відкрита фаза якої почалася 24 лютого. Про це 13 серпня повідомило "Радио Азаттык".

Журналісти розповіли, що Роскомнагляду не сподобався матеріал "Як довго росіяни підтримуватимуть війну Росії в Україні?", який вийшов у липні.

"Автор наводить результати соціологічних опитувань і дані про ймовірні втрати російської армії в Україні. У публікації розповідають, що в Росії, де за несхвалення війни передбачено адміністративну й кримінальну відповідальність і вже є перші вироки з тюремними строками за новою статтею про дискредитацію армії, страх відповідальності міг вплинути на відповіді респондентів про "спецоперацію", оскільки відповідь "не підтримую" потребує "значної мужності", – розповіло радіо.

Роскомнагляд, за його даними, вимагає видалити публікацію "протягом доби з моменту надходження відповідного повідомлення від провайдера хостингу або вказаної іншої особи", а в разі, якщо цього не відбудеться, – заблокувати інтернет-ресурс на території Росії.

Ситуацію прокоментував Марат Асіпов, директор компанії "Сапмар", якій належить Ratel.kz. Він відмовився видаляти матеріал.

"Ми в Казахстані дуже багато пережили гонінь і всього іншого. А тут ще росіяни нам указуватимуть, що робити, а чого не робити. Оскільки ми й через карний злочин пройшли, і через спробу знищити нас проходили. Удруге вже, напевно, не так страшно", – заявив Асіпов.

У МЗС Казахстану, куди звернулися журналісти, які вважають дії Роскомнагляду втручанням у внутрішні справи своєї країни, "серйозних приводів для розгляду не побачили".

"Радио Азаттык" розповіло, що у квітні казахстанське видання Newtimes.kz на вимогу Роскомнагляду видалило свій матеріал про війну в Україні.

Джерело: gordonua.com

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