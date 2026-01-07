Схему з "гробовими" росіяни переклали на українців

Центр фіксує нову інформаційну операцію рф з використанням ШІ-відео, спрямовану на поляризацію українського суспільства довкола питання військової служби та мобілізації.

У соцмережах поширюються відео зі згенерованими штучним інтелектом жінками, які нібито відкрито заявляють, що шукають стосунки винятково з військовослужбовцями через можливість отримати високі державні виплати у разі їхньої загибелі. У роликах ці «жінки» розповідають вигадані історії про те, що за час повномасштабної війни кілька разів виходили заміж, їхні чоловіки загинули, а вони щоразу отримували компенсації.

✅ Насправді подібні історії так званих «чорних вдів» є масовим явищем саме у росії. Його активно обговорюють у медіа, а чиновники шукають законодавчі рішення. Саме цю внутрішню російську проблему ворожі пропагандисти намагаються перенести в український контекст.

❗️ Мета цієї інформаційної операції — поляризувати суспільство, спровокувати розкол між військовими і цивільними, демотивувати громадян іти на військову службу.

