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ДТП на Достоевского: пострадали 6 человек
Сегодня около 9-00 на улице Достоевского-10А автомобиль BMW X3 врезался в маршрутный автобус.
Об аварии сообщают в соцсетях. На месте работали сотрудники ГСЧС, которые извлекали из автомобиля пассажира, и медики.
Как уточнили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, по предварительной информации, шесть человек в результате столкновения получили травмы. Состояние одного из пострадавших - тяжелое.
На месте работает следственно-оперативная группа.
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