ДТП на Достоевского: пострадали 6 человек

Сегодня около 9-00 на улице Достоевского-10А автомобиль BMW X3 врезался в маршрутный автобус.

Об аварии сообщают в соцсетях. На месте работали сотрудники ГСЧС, которые извлекали из автомобиля пассажира, и медики.

Как уточнили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, по предварительной информации, шесть человек в результате столкновения получили травмы. Состояние одного из пострадавших - тяжелое.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Агентство Телевидения Новости